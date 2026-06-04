Domenica al Museo gratis il 7 giugno in Campania | tutti i siti

Da 2anews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno l’ingresso ai musei e ai siti archeologici della Campania sarà gratuito. L’iniziativa coinvolge tutti i principali luoghi culturali della regione, aperti senza costi per i visitatori. La promozione si svolge in concomitanza con l’evento “Domenica al Museo”. L’elenco completo dei musei aderenti è disponibile sul sito ufficiale dell’assessorato. L’ingresso gratuito sarà valido per tutta la giornata.

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Torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. Il 7 giugno torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Il 7 giugno si rinnova dunque l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”. Tutto pronto per Automoto Napoli expo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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