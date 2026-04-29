Domenica al Museo gratis il 3 maggio in Campania | tutti i siti

Domenica prossima, il 3 maggio, in tutta la regione ci saranno ingressi gratuiti nei musei e nei siti culturali. L’iniziativa, chiamata “Domenica al Museo”, prevede l’apertura senza costi di accesso per i visitatori in diversi luoghi del territorio. L’elenco completo dei musei e dei siti coinvolti è stato pubblicato e comprende varie strutture culturali aperte al pubblico nella giornata di domenica.

Torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. Il 3 maggio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Il 3 maggio si rinnova dunque l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”. Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS.🔗 Leggi su 2anews.it

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