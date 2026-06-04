Domenica al Museo | a Genova ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Domenica prossima, nei musei e nei parchi archeologici statali, l’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, si svolge ogni prima domenica del mese e riguarda i luoghi della cultura statali. La proposta si inserisce nel calendario del 2026 e permette ai visitatori di accedere senza costi ai vari spazi culturali pubblici.

Proseguono gli appuntamenti del 2026 con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 7 giugno i musei liguri aprono le porte al pubblico.Le visite si svolgeranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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