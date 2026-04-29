Naro svela i suoi tesori | domenica con ingresso gratuito nei luoghi della cultura

Domenica a Naro sarà possibile visitare gratuitamente i principali siti storici e culturali della città. L’iniziativa permette di esplorare i luoghi di interesse senza costi, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio locale. L’intera giornata sarà dedicata a questa apertura straordinaria, che coinvolge diverse strutture e monumenti presenti nel centro storico. La giornata si svolge senza obbligo di prenotazione e si rivolge a cittadini e visitatori.

Un’intera giornata alla scoperta del patrimonio storico e culturale di Naro, con ingresso gratuito nei principali siti della città. Domenica 3 maggio torna l’iniziativa “Domenica al museo” che permetterà a cittadini e visitatori di esplorare monumenti, chiese e spazi espositivi della cosiddetta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Cultura: domenica ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma CapitaleIngresso gratuito per tutti domenica primo marzo, prima domenica del mese, nei siti del sistema musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche... Roma, domenica 1° marzo ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologiciRoma, 26 febbraio 2026 – Ingresso gratuito per tutti domenica 1° marzo, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune...