Domenica a Villa Santa Croce la Spasseggiata con il fantasiologo Carrese

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno a Villa Santa Croce, frazione di Piana di Monte Verna, si terrà la “Spasseggiata” con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese. L’evento prevede una passeggiata guidata, durante la quale il pubblico potrà ascoltare le spiegazioni dell’esperto sui temi legati alla fantasia e alla creatività. La manifestazione si svolge nel pomeriggio, con partenza prevista in una piazza centrale del paese.

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Domenica 7 giugno a Villa Santa Croce, frazione di Piana di Monte Verna, si svolgerà la “Spasseggiata” con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese. Ad organizzare l'evento è l'azienda agricola “La Sbecciatrice”, in collaborazione con la Resistenza Contadina e il Festival Fantasiologico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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