Santa Croce travolge la Gymnica | play off in casa con un 4-0 netto

Il Santa Croce ha concluso la regular season con una vittoria per 4-0 contro la Gymnica Scordia, assicurandosi così la quarta posizione in classifica. La partita si è disputata in casa dei biancazzurri e ha determinato l'accesso diretto ai play off per la squadra. La sfida si è conclusa con un risultato netto, senza ulteriori variazioni di punteggio.

?? Cosa sapere Il Santa Croce batte la Gymnica Scordia 4-0 nell'ultima sfida della regular season. Il risultato garantisce ai biancazzurri la quarta posizione e l'accesso diretto ai play off. Il Santa Croce conquista la quarta posizione in classifica e l'accesso diretto ai play off battendo la Gymnica Scordia per 4-0 nell'ultima sfida della regular season giocata ieri pomeriggio. Tra i vicoli che portano al campo e le voci dei tifosi che si preparano alla festa, il risultato ottenuto da .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Croce travolge la Gymnica: play off in casa con un 4-0 netto Notizie correlate Play off volley: la Puliservice travolge l’Arpaia con un 3-0 nettoLa Puliservice Reggio Calabria ha aperto il confronto per le semifinali dei play off con una vittoria netta e convincente, superando l’Arpaia Lamezia... Play off Serie C: la Giarratana travolge l’Erice con un netto 3-0? Cosa sapere L'Asd Giarratana Volley batte l'Erice 3-0 nella palestra di Giarratana nei play off. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Promozione. Il Santa Croce Calcio batte lo Scordia e festeggia l’accesso ai play-off; Il lamento del mare di Giuseppe Macauda conquista Santa Croce Camerina; Promozione. Ultimo match della stagione da dentro o fuori dai playoff per il Santa Croce Calcio contro lo Scordia; Paura sulla SP 60: Auto si ribalta sulla Strada della Malavita S. Croce-Ragusa. Il Santa Croce batte lo Scordia e festeggia l'accesso nei play offSanta Croce Calcio travolge la Gymnica Scordia 4-0 e chiude al quarto posto: accesso diretto ai play-off. Prova di forza del Santa Croce Calcio, che nell’ ultima giornata di regular season supera con ... lasicilia.it Santa Croce celebra il suo “Recordman”: il Sindaco Giannoni premia Romolo Becchetti. Dalle spedizioni tra i ghiacci dell’Artico al tetto del mondo nel nuoto pinnato - facebook.com facebook