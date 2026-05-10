Palestra alternativa a Dumfries l’Inter lo valuta | pareri discordanti tra Callegari e Trevisani sul suo futuro

L'Inter sta considerando un'opzione alternativa a Dumfries per rinforzare la propria rosa. Il talento italiano, che ha attirato l'interesse di diverse grandi squadre, è stato oggetto di opinioni contrastanti tra gli analisti: uno lo collega ai nerazzurri, mentre l’altro suggerisce un percorso di crescita all’interno di una squadra di livello superiore. La possibilità di un trasferimento rimane in fase di valutazione, senza conferme ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Paolo Moramarco Palestra alternativa a Dumfries, il talento italiano piace alle big: Callegari lo accosta ai nerazzurri, Trevisani suggerisce uno step all’Atalanta. Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta e protagonista di una grande stagione in prestito al Cagliari, continua ad attirare l’attenzione delle big italiane. A Sport Mediaset si è parlato del suo futuro, anche alla luce delle recenti parole del giocatore, che ha ammesso di sentirsi pronto per il salto in una grande squadra. Palestra Inter, ipotesi legata a Dumfries. L’ Inter segue da tempo Palestra, considerandolo un profilo interessante per la fascia destra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra alternativa a Dumfries, l’Inter lo valuta: pareri discordanti tra Callegari e Trevisani sul suo futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Panchina Nazionale, il dibattito di Callegari e Trevisani sul possibile successore di Gattusodi Lorenzo VezzaroPanchina nazionale: le riflessioni di Callegari e Trevisani in seguito alle dimissioni di Gennaro Gattuso. Leggi anche: Palestra sul futuro: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a…» Argomenti più discussi: Compagnoni: Palestra all’Inter senza vendere Dumfries? Non credo. De Grandis: E Kone…; Palestra all'Inter col 2 per 1? Cifre e parole non lasciano dubbi e quella clausola di Dumfries...; Bastoni, Palestra, Nico Paz: come potrebbe cambiare l'Inter per restare al top; Inter, il piano per arrivare a Marco Palestra: servono due cessioni, quanto valuta l'Atalanta il suo gioiello.