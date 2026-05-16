L’Inter si trova a dover affrontare la questione legata a Dumfries, il terzino attualmente sotto tiro da parte di altri club. La situazione si concentra sul possibile sostituto, un giovane talento che potrebbe prendere il suo posto in rosa. La clausola di rescissione inserita nel contratto del giocatore a luglio rappresenta un elemento chiave nel definire il suo futuro. Attualmente, si sta monitorando attentamente ogni sviluppo riguardante questa vicenda.

? Punti chiave Chi è il giovane talento pronto a sostituire Dumfries?. Come influirà la clausola di luglio sul futuro del terzista?. Perché il Liverpool sta monitorando la situazione dell'olandese?. Quali conseguenze avrà la partenza di Dumfries sul sistema di Chivu?.? In Breve Clausola di 25 milioni attivabile solo nel mese di luglio per il trasferimento.. Palestra appartenente all'Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari è l'erede ipotizzato.. Darmian conclude il percorso a giugno dopo sei anni e nove trofei vinti.. Dumfries ha subito un infortunio alla caviglia contro la Lazio tra novembre e febbraio.. L’Inter monitora Marco Palestra come potenziale successore di Denzel Dumfries, mentre il futuro del terzista olandese resta legato a una clausola rescissoria di 25 milioni di euro attivabile solo nel mese di luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Dumfries sotto tiro: Palestra è l’erede per il mercato

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