L’influencer noto come Clavicular è stato ricoverato a Miami dopo un episodio avvenuto durante una diretta streaming, in cui si è sospettato un caso di overdose. La sera stessa, ha pubblicato una foto in cui si vede il viso graffiato, scrivendo di essere appena tornato a casa. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social e ha sollevato domande sulla sua condizione di salute.

Braden Peters, meglio conosciuto online come Clavicular, è stato ricoverato martedì sera a Miami dopo un sospetto caso di overdose avvenuto mentre era in diretta streaming. Il ventenne, influencer controverso nel mondo del cosiddetto looksmaxxing, ha vissuto ore drammatiche che hanno scioccato i suoi follower e hanno riportato l’attenzione sui rischi legati alla pressione sociale dei social media. Clavicular col volto graffiato (da X di Clavicular) Secondo quanto riportato dalla CBS News, i vigili del fuoco di Miami sono intervenuti martedì sera in risposta a una segnalazione riguardante un giovane di 20 anni con una possibile overdose..🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sono appena tornato a casa”: l’influencer Clavicular dopo il ricovero per sospetta overdose, la foto con il viso graffiato

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