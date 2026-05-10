Conoscere le varie fasi dell'omicidio di Chiara Poggi è stato fondamentale per arrivare all'identità del suo assassino. Nel lungo e accurato lavoro di ricostruzione ha avuto un ruolo importantissimo la tecnologia. Gli inquirenti si sono infatti avvalsi di un avatar per visualizzare passo dopo passo ciò che è accaduto all'interno della villetta dei Poggi, e in particolare per dare una spiegazione alle varie tracce e impronte trovate sulla scena del crimine. L’avatar collocato sulla scena del crimine. L' ingegnere Simone Tiddia ha realizzato un manichino tridimensionale per analizzare ogni sequenza. L'avatar ha effettivamente dato importanti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'avatar di Sempio, Chiara e "l'annullamento furioso". Così i pm hanno ricostruito l'omicidio

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Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimineNel video, agli atti del fascicolo della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, viene ricostruita in 3D una parte della villetta di Garlasco.

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