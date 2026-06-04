Una ragazza di 12 anni è stata picchiata da coetanee dopo essere stata attirata con un raggiro. La vittima è stata prima strattonata per i capelli e poi colpita con calci e pugni. Il padre riferisce che la figlia non vuole più uscire di casa e ha smesso di mangiare. La vicenda è sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.

Prima strattonata per i capelli e poi riempita di calci e pugni. La vittima, attirata con l'inganno in un luogo isolato per un finto chiarimento: una ragazza di appena 12 anni, picchiata violentemente da due coetanee per due pomeriggi di seguito nel giardino dell’oratorio di un paese a Reggio Emilia. Intorno a lei un gruppo di ragazzi con i telefonini in mano che, tra urla e risate, hanno ripreso e incitato, senza intervenire, l'aggressione. Per la ragazzina 15 giorni di prognosi per lividi e una frattura allo sterno. C'è però l'invito del maestro di boxe: “Venga da noi a fortificare il suo carattere . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dodicenne picchiata dalle coetanee, il padre: "Non vuole più uscire di casa, non mangia"

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Pestata dalle coetanee a 12 anni: “Mia figlia ha paura, non vuole uscire di casa e non riesce a mangiare”Una bambina di 12 anni è stata vittima di violenze da parte di coetanee e ora evita di uscire di casa, ha paura e rifiuta di mangiare.

Picchiata dalle coetanee: 12enne sotto chocUna ragazzina di 12 anni è stata aggredita da alcune coetanee dopo aver accusato una compagna di scuola di averla insultata e denigrata.

Argomenti più discussi: A 12 anni aggredita per due volte dal branco di coetanee. La madre: Minacce perché non denunciassi; Reggio Emilia, pestano due volte la compagna 12enne nel giardino della parrocchia. I coetanei filmano con il cellulare e incitano alla violenza; Il video dell’alunna di 12 anni picchiata e filmata dalle bulle coetanee: Episodio doloroso e sconcertante; Ragazzina di 12 anni aggredita da coetanee due volte in pochi giorni nel Reggiano.

Guastalla Sconvolta: Dodicenne Aggredita Brutalmente da Coetanee, Video Shock Diventano Virali dlvr.it/TSrmXG ? ? x.com