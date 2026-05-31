Una ragazzina di 12 anni è stata aggredita da alcune coetanee dopo aver accusato una compagna di scuola di averla insultata e denigrata. La vittima si trova in stato di choc dopo l’episodio. L’aggressione è avvenuta in un contesto scolastico, senza dettagli su eventuali conseguenze legali o interventi immediati. La scuola ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ha aggredito una compagna di scuola, accusandola di sparlare di lei con parole offensive e denigratorie. E dopo una prima lite, la violenza è addirittura aumentata il giorno dopo, con due adolescenti che, con il pretesto di chiarire al vicenda, hanno invece scatenato rabbia e violenza contro la vittima predestinata, di nemmeno 13 anni di età. È accaduto nei giorni scorsi a Guastalla. Teatro dei fatti il giardino che circonda la basilica di Pieve, in un’area nascosta alla vista dalla strada e dall’ingresso dell’oratorio parrocchiale. Ora c’è una denuncia presentata ai carabinieri dalla famiglia della ragazzina aggredita, la stessa vittima sotto choc e assistita da una psicologa, oltre a una prognosi di guarigione di 15 giorni per un ’colpo di frusta’, ecchimosi e una frattura allo sterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiata dalle coetanee: 12enne sotto choc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“In ospedale!”. Ragazzina picchiata dal branco di coetanee, motivo assurdo: orrore in ItaliaUna ragazza è stata aggredita da un gruppo di coetanee in un ospedale, un episodio che ha suscitato molta attenzione.

Picchiata da 3 coetanee in un parcheggio mentre gli amici riprendono, aperta inchiesta per lesioni a TerniVenerdì 3 aprile, una ragazzina è stata aggredita da tre coetanee in un parcheggio, mentre alcuni amici riprendevano la scena con i telefoni.

Argomenti più discussi: Picchiata dalle coetanee: 12enne sotto choc; Aggressione a un 12enne, l'opposizione va all'attacco: Ravenna ha un problema sicurezza; Denuncia ai carabinieri: Aggredita a scuola da due coetanei; Aggredito da un gruppo di coetanei: 15enne ferito al volto si salva rifugiandosi nel fast food.