Docenti obbligati a formarsi su Dsa e Adhd | la petizione esplode

Notizia in breve

Una madre di Brescia ha avviato una petizione per rendere obbligatoria la formazione degli insegnanti su Dsa e Adhd. La richiesta ha raccolto oltre 14.000 firme, portando il tema dell’inclusione scolastica degli studenti neurodivergenti al centro dell’attenzione pubblica. La petizione mira a ottenere percorsi formativi obbligatori per tutti i docenti, per migliorare l’accoglienza e l’adattamento alle esigenze di questi studenti.