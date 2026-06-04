Docenti obbligati a formarsi su Dsa e Adhd | la petizione esplode
Una madre di Brescia ha avviato una petizione per rendere obbligatoria la formazione degli insegnanti su Dsa e Adhd. La richiesta ha raccolto oltre 14.000 firme, portando il tema dell’inclusione scolastica degli studenti neurodivergenti al centro dell’attenzione pubblica. La petizione mira a ottenere percorsi formativi obbligatori per tutti i docenti, per migliorare l’accoglienza e l’adattamento alle esigenze di questi studenti.
Roma - Una madre bresciana chiede percorsi obbligatori per tutti gli insegnanti: oltre 14mila firme rilanciano il tema dell’inclusione scolastica degli studenti neurodivergenti. Una petizione online chiede l’introduzione di una formazione obbligatoria per i docenti italiani su Dsa e Adhd. L’iniziativa è stata promossa da Sonia Brescianini, madre della provincia di Brescia, con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni scolastiche una richiesta che arriva da molte famiglie: insegnanti più preparati nella gestione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi dell’attenzione. La raccolta firme, pubblicata su Change. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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Si parla di: PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO: LA CASSAZIONE CHIARISCE MA.... I DIRIGENTI SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' AD INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO; GPS 2026/2028: i docenti di ruolo sono obbligati a presentare domanda?.
Docenti obbligati a formarsi su Dsa e Adhd: la petizione esplodeScuola e Università Roma - 04/06/2026 12:52 - Una madre bresciana chiede percorsi obbligatori per tutti gli insegnanti: oltre 14mila firme rilanciano il tema dell’inclusione scolastica ... abruzzo24ore.tv