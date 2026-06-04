Docenti nelle isole | arriva il bonus da 9 punti in graduatoria

Un bonus di 9 punti sarà aggiunto alle graduatorie dei docenti nelle isole. I punti vengono calcolati in base a specifici criteri stabiliti dal sistema di valutazione. La misura riguarda i docenti inseriti nelle graduatorie GPS e GaE. Chi rientra nei requisiti potrà ricevere i punti extra, che si applicano alla posizione in graduatoria. La procedura per l’attribuzione di questo incremento è già stata definita.

Come si calcolano esattamente i 9 punti aggiuntivi per il docente? Chi beneficerà del bonus tra le graduatorie GPS e GaE? Quali requisiti di servizio servono per non perdere il punteggio? Perché i sindacati temono discriminazioni per chi ha avuto congedi??? In Breve 6 punti per anno nelle isole e 3 extra per le pluriclassi primarie Decorrenza dal biennio 20282029 dopo i servizi dal 20272028 Requisito di 180 giorni totali con almeno 120 giorni di attività didattica Ministero deve . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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