Punteggio aggiuntivo docenti per le scuole nelle piccole isole | servizio valido solo con 120 giorni di didattica effettiva I sindacati chiedono chiarimento al Ministero

Il punteggio aggiuntivo per i docenti delle scuole nelle piccole isole si può ottenere solo con almeno 120 giorni di didattica effettiva. I sindacati hanno chiesto chiarimenti al Ministero dell’Istruzione e del Merito durante un incontro il 27 maggio. Lo schema di decreto attuativo dell’articolo 25, comma 1, della legge è stato illustrato, ma resta da chiarire la modalità di calcolo e applicazione del requisito dei giorni di lezione.

È stato illustrato alle organizzazioni sindacali, nel corso di un incontro tenutosi il 27 maggio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, lo schema di decreto attuativo dell’articolo 25, comma 1, della Legge n. 70 del 7 maggio 2026. Secondo lo schema di decreto, il meccanismo prevede l’attribuzione di 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico in cui il docente abbia “effettivamente prestato servizio” per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 giorni di attività didattica. Nei plessi di scuola primaria articolati in pluriclassi situati negli stessi territori, si aggiungono ulteriori 3 punti annui. Il punteggio si somma integralmente a quello ordinariamente previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Novità Punteggio Aggiuntivo nelle Graduatorie GPS Docenti per il Servizio Svolto nelle Isole Minori

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