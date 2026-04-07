Bonus bollette da 115 euro ecco quando arriva e chi può riceverlo e cosa cambia per il bonus sociale

Sono in arrivo le prime consegne del bonus bollette da 115 euro, approvato recentemente da Arera. La somma sarà destinata alle famiglie che soddisfano determinati requisiti di reddito e composizione familiare. Il bonus sarà erogato tramite accredito diretto sul conto corrente o attraverso altri strumenti di pagamento, a seconda delle modalità decise dalle autorità. Le modalità di richiesta e i criteri di assegnazione sono stati comunicati ufficialmente.

Sono in arrivo le prime erogazioni del bonus bollette da 115 euro. Uno sconto per il quale nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Arera (Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente), che ha definito le modalità operative di questo contributo straordinario previsto dal dl Bollette. Bonus bollette: requisiti, Isee e come richiederlo I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda: il contributo, infatti, sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico, sottolinea Arera che aggiunge: «Il contributo sarà riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento (19 marzo). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Bonus bollette da 115 euro: arriva il via libera, ecco a chi spetta e come funzionaIl contributo straordinario previsto dal decreto Bollette sarà erogato automaticamente in bolletta ai titolari del bonus sociale elettrico.

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