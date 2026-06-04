Docenti esonero dal servizio per corsi di formazione

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L’art. 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 20192021, oltre a ribadire che “la formazione continua costituisce un diritto e un dovere per il personale scolastico” (comma 4), disciplina le modalità della sua erogazione. I 5 giorni di permesso rientrano nel concetto di “diritto – dovere”, per cui se da un lato la formazione costituisce un dovere per il docente, dall’altro diventa un diritto alle condizioni espresse nel Contratto. Ogni singola istituzione scolastica stabilisce nella Contrattazione integrativa di Istituto come declinare i criteri indicati nel Contratto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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