Docenti esonero dal servizio per partecipare alla Fiera del Libro 2026 a Torino
Alcuni docenti hanno ottenuto l’esonero dal servizio per partecipare alla Fiera del Libro 2026 che si terrà a Torino. La legge prevede che ogni insegnante possa usufruire di cinque giorni all’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio, per partecipare a iniziative di formazione. Questa disposizione riguarda tutte le attività di formazione riconosciute e permette ai docenti di dedicare del tempo a corsi e eventi professionali.
Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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