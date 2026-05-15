Docenti esonero dal servizio per partecipare al Seminario Liceo Classico 5.0 anche a distanza
I docenti hanno la possibilità di essere esonerati dal servizio per partecipare al seminario “Liceo Classico 5.0”, anche in modalità a distanza. La normativa prevede che ogni insegnante possa usufruire di cinque giorni all’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Questa disposizione permette ai docenti di aggiornarsi e partecipare a percorsi formativi specifici senza perdere giornate di lezione. La partecipazione al seminario rientra in questa possibilità di formazione professionale.
Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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