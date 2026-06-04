Docenti aggrediti e se reagisco? Le tutele e il ruolo dei Dirigenti Il Punto dell’avvocato De Martino

Durante una trasmissione dedicata al diritto scolastico, un avvocato ha illustrato le tutele previste per i docenti vittime di aggressioni, sia verbali che fisiche. Ha spiegato che il dirigente scolastico ha il compito di intervenire in queste situazioni, garantendo supporto e misure adeguate. Sono state evidenziate le procedure da seguire e le responsabilità del personale scolastico nel gestire e prevenire episodi di violenza.

La domanda nasce da una preoccupazione sempre più diffusa nel mondo della scuola: quali strumenti concreti ha un insegnante quando subisce minacce, intimidazioni o aggressioni durante l’esercizio delle proprie funzioni? Secondo De Martino, il quadro normativo si è recentemente rafforzato anche grazie alle novità introdotte dal decreto Sicurezza. “Sì, assolutamente ci sono”, ha risposto il legale alla domanda sulle tutele disponibili per i docenti. Tra le novità più recenti, l’avvocato ha richiamato “le aggravanti previste dalla legge 25” e le disposizioni introdotte dal decreto Sicurezza. “Chi reagisce a un’aggressione in presenza di una causa di giustificazione beneficia anche del meccanismo dell’annotazione preliminare”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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