Docenti nel mirino dei genitori denunciati ai Dirigenti | Procedere è una stortura il DS deve mediare Il Punto dell’Avv De Martino
Durante una puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è discusso delle segnalazioni dei genitori nei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti. È stato evidenziato come alcuni ritengano inappropriato che i genitori denuncino direttamente ai dirigenti scolastici, ritenendo che questa pratica possa creare tensioni e che il ruolo del dirigente dovrebbe essere quello di mediare. L’Avvocato De Martino ha fornito un commento sul tema.
Nel corso della puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è affrontato anche il tema del peso delle segnalazioni dei genitori nei procedimenti disciplinari a carico dei docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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