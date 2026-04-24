Docenti nel mirino dei genitori denunciati ai Dirigenti | Procedere è una stortura il DS deve mediare Il Punto dell’Avv De Martino

Durante una puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è discusso delle segnalazioni dei genitori nei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti. È stato evidenziato come alcuni ritengano inappropriato che i genitori denuncino direttamente ai dirigenti scolastici, ritenendo che questa pratica possa creare tensioni e che il ruolo del dirigente dovrebbe essere quello di mediare. L’Avvocato De Martino ha fornito un commento sul tema.