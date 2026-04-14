Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell’Avvocato De Martino
Durante un episodio di aggressione scolastica, insegnanti e personale scolastico possono intervenire fisicamente per bloccare uno studente violento. La possibilità di agire in questo modo dipende dalle circostanze e dalla necessità di tutelare la sicurezza di tutti i presenti. Tuttavia, le azioni devono rispettare i limiti previsti dalla legge e non superare la soglia della legittima difesa. Rischiano di essere denunciati solo se l’intervento viene considerato eccessivo o ingiustificato.
Nel pieno di un’aggressione a scuola, docenti e collaboratori possono intervenire fisicamente per fermare uno studente? E soprattutto: quali responsabilità si assumono? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Insegnante aggradita da uno studente: responsabilità giuridiche anche della scuola? Ci sono obblighi del Dirigente? Se è un minore a commettere l’aggressione? Il Punto dell’Avvocato De MartinoNel format “ Diritto in cattedra ”, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è intervenuto sul tema delle aggressioni ai...
Se un docente percepisce un rischio a scuola, ha l’obbligo di segnalare al Dirigente? “Sì, e vi spiego come fare”. Il punto dell’Avvocato De MartinoNella trasmissione “ Diritto in cattedra ” condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un tema centrale per il...
LIBERA Ospiti: CHIARA BAIONE Comandante Compagnia Carabinieri Cassano all’Ionio SABRINA MARTINO Comandante in S.V. Stazione Carabinieri Rocca Imperiale Scalo SIMONETTA COSTANZO Psicoanalista MARGHERITA CORRIERE Avvocato LUC - facebook.com facebook