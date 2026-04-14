Se blocco fisicamente uno studente violento è legittimo? Rischio una denuncia? Il Punto dell’Avvocato De Martino

Durante un episodio di aggressione scolastica, insegnanti e personale scolastico possono intervenire fisicamente per bloccare uno studente violento. La possibilità di agire in questo modo dipende dalle circostanze e dalla necessità di tutelare la sicurezza di tutti i presenti. Tuttavia, le azioni devono rispettare i limiti previsti dalla legge e non superare la soglia della legittima difesa. Rischiano di essere denunciati solo se l’intervento viene considerato eccessivo o ingiustificato.