Docenti aggrediti a Parma Valditara | Bocciatura? Penso che sarà così Poi interviene il preside | Se ne parlerà in consiglio d’istituto

In seguito alle recenti aggressioni a insegnanti a Parma, il ministro dell’Istruzione ha commentato che la bocciatura potrebbe essere una possibile conseguenza. Successivamente, il dirigente scolastico ha annunciato che la questione verrà discussa nel prossimo consiglio d’istituto. La trasmissione televisiva ha ospitato il ministro, che ha parlato degli episodi di violenza avvenuti nelle ultime settimane, concentrandosi in particolare sui fatti verificatisi nella città emiliana.

Secondo quanto emerso nel corso dell’intervista, il Ministro ritiene un errore la rinuncia a segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Ha spiegato che, poiché i responsabili sono minorenni, un’azione formale esclude il carcere, attivando invece un percorso educativo fondamentale. In assenza di questa presa di coscienza, il concetto stesso di istruzione rischierebbe di entrare in una profonda crisi: “Lanciamo un messaggio chiaro: con questo governo basta con il giustificazionismo, con il perdonismo, dobbiamo sanzionare i comportamenti violenti. La violenza è incompatibile con l’educazione e con la scuola. Inoltre dobbiamo ripristinare il rispetto verso l’autorità dei docenti”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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