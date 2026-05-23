Docenti aggrediti da studenti a Parma Il Ministro Valditara informato della situazione Il preside | Riflessione approfondita vicinanza alla comunità scolastica
Due insegnanti sono stati colpiti da un gruppo di studenti in pieno giorno, a pochi metri dall’ingresso di una scuola media. Le aggressioni sono avvenute davanti a testimoni e hanno causato lesioni ai docenti, che sono stati soccorsi sul posto. Il preside ha dichiarato di aver avviato una riflessione approfondita sulla situazione, esprimendo vicinanza alla comunità scolastica. Il Ministero dell’Istruzione è stato informato dell’accaduto.
Un pestaggio in pieno giorno, a pochi passi da scuola. Due professori aggrediti da un gruppo di studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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