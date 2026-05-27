Parma docenti aggrediti | tre studenti sospesi e rischio bocciatura

A Parma, tre studenti sono stati sospesi dopo aver aggredito alcuni docenti, con il rischio di bocciatura. Durante l'aggressione, altri studenti presenti non sono intervenuti. I docenti hanno deciso di non presentare denuncia formale, motivando la scelta con ragioni personali. La scuola ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti degli studenti coinvolti. La vicenda ha generato discussioni tra gli studenti e il personale scolastico.

? Punti chiave Come hanno reagito gli altri studenti mentre i docenti venivano picchiati?. Perché i professori hanno deciso di non sporgere denuncia formale?. Quali sono le motivazioni del sindacato contro la scelta dei docenti?. Come influirà il video diffuso sulla possibile bocciatura degli studenti?.? In Breve Sindacato Gilda contrasta la scelta dei docenti di non sporgere denuncia formale.. Ministro Valditara esprime solidarietà verso i due insegnanti dell'Itis Leonardo Da Vinci.. Tre studenti sospesi per trenta giorni rischiano la bocciatura in sede di scrutinio.. Video diffuso dalla deputata Gaetana Russo mostra l'aggressione avvenuta in un parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Docenti aggrediti dagli studenti: social, minacce e sicurezza a scuola

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