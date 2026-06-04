Dj set food truck e animazione per bambini | si apre la 13esima edizione di La mia vita a Garden Spritz

È iniziata la tredicesima edizione di “La mia vita a Garden Spritz”, una festa organizzata da volontari e simpatizzanti di Avis di Fiumicino. La giornata ha visto l’apertura con un dj set, accompagnato da food truck e un’area dedicata ai bambini con animazione. La manifestazione si svolge all’aperto e prevede vari momenti di intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale in un evento di musica, cibo e socialità.

Torna “La mia vita a Garden Spritz”, la festa organizzata dai volontari, dalle volontarie e dai simpatizzanti di Avis di Fiumicino che da tredici edizioni unisce musica, cultura, partecipazione e solidarietà. Nata per promuovere il dono del sangue, il volontariato e i valori della condivisione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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