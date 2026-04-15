Giornata del trasporto pubblico festa a Bologna | dj set food truck e gadget per tutti

Il 17 aprile 2026 si celebra per la prima volta la Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico. A Bologna, l’evento si presenta con un programma che include un dj set, food truck e gadget distribuiti ai partecipanti. La giornata mira a sensibilizzare sull’uso dei mezzi pubblici e coinvolge cittadini e visitatori con iniziative aperte a tutti. La manifestazione si svolge in varie zone della città, offrendo un’occasione di incontro e divertimento.

Bologna, 15 aprile 2026 – Per la prima volta, quest'anno, il 17 aprile diventa la Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico. Anche in un momento in cui la città di Bologna vede la presenza di cantieri anche per il tram e registra una situazione particolarmente delicata legata alla viabilità, Tper sceglie lo stesso di aderire a questa giornata internazionale sull'importanza del trasporto pubblico. Da oggi a Palazzo Re Enzo, nel cuore della città, l'ormai da tempo ex biglietteria che, riqualificata, è diventata uno spazio temporaneo di interazione con l'utenza. In questi locali, collocati al piano terra di Palazzo Re Enzo,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata del trasporto pubblico, festa a Bologna: dj set, food truck e gadget per tutti Notizie correlate Il soffio della primavera sul mare: la Fugaracia saluta l’inverno tra dj set, food truck e karaokeNon una semplice manifestazione, ma un rito popolare profondamente radicato nell’anima della città. Reggae, Panetti e Birrette: festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj setMercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giornata della Terra 2026: modifiche alla viabilità in corso Francia e corso Susa; UITP si prepara a celebrare la prima Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico con un appello globale all'azione; Mobilità, 30 milioni in viaggio ogni giorno. L’auto resta regina, trasporto pubblico fermo al 17%; Il Comune di Lecce promuove l'iniziativa FIAB Muoviamoci per la Terra in occasione della Giornata della Terra. Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico: le iniziative di Tper in programma a Bologna(FERPRESS) – Bologna, 15 APR – A Bologna la festa sarà in Piazza Maggiore dalle ore 17.30 con food truck, gadget e dj set. Alle 18, Insieme per il Lavoro – progetto che vede la collaborazione di Comun ... ferpress.it UITP si prepara a celebrare la prima Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico con un appello globale all’azione(FERPRESS) – Roma, 14 APR – La Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico è la prima celebrazione globale dedicata a mostrare come il trasporto pubblico connetta persone, luoghi e opportunità. Promossa ... ferpress.it Buongiorno a tutti! In occasione della Giornata del libro, abbiamo preparato una sorpresa speciale per i nostri piccoli lettori: le sagome dei libri da ritagliare e colorare! possono essere abbinate ad attività di scrittura creativa, come ad esempio “Le avven - facebook.com facebook