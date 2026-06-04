Dal 12 al 14 giugno 2026, il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli sarà teatro della quarta edizione di un evento dedicato al cinema. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo diverse sale del teatro. Sono previsti proiezioni, incontri e presentazioni di film, con la partecipazione di registi e attori. La rassegna durerà tre giorni e coinvolgerà il pubblico locale e visitatori.

Dal 12 al 14 giugno il Cinema Teatro Splendor di San Daniele del Friuli ospiterà la 4 ° edizione di Dixit, il festival della comunicazione digitale che ogni anno porta nel cuore del Friuli creator, divulgatori, imprenditori, artisti e professionisti del web da tutta Italia capaci di raccontare la contemporaneit à attraverso nuovi linguaggi, idee e strumenti. Tre giorni di talk, confronto, networking e intrattenimento per esplorare il mondo dei contenuti digitali, comprendere il presente e immaginare il futuro. Un festival che negli anni è diventato un punto di riferimento regionale per chi vive il mondo della comunicazione, dei social media, della creativit à e dell ’ innovazione anche quest’anno sostenuto dal Comune di San Daniele del Friuli, i prosciuttifici Coradazzi, prolongo, Bagatto e altre attività locali. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Dixit a San Daniele del Friul. 12-14 giugno 2026

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