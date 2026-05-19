Dixit sarà uno dei protagonisti del prossimo Play Bologna 2026

Dixit sarà presente come protagonista al prossimo evento Play Bologna 2026, una delle principali occasioni italiane dedicate agli appassionati di giochi da tavolo. Il gioco, molto apprezzato negli ultimi anni, sarà protagonista di attività e dimostrazioni durante la manifestazione. L’evento si svolgerà nella città di Bologna, attirando numerosi appassionati e professionisti del settore. La partecipazione di Dixit si inserisce nel programma di incontri e iniziative specifiche incentrate sul mondo del gioco da tavolo.

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Uno dei giochi da tavolo più amati degli ultimi anni sarà tra i protagonisti dell’evento dedicato al mondo dei giochi da tavolo. In occasione di Play Bologna 2026, Asmodee Italia porta Dixit, uno dei giochi da tavolo più iconici e amati del suo catalogo, fuori dal tradizionale spazio di gioco per trasformarlo in uno strumento culturale, creativo e partecipativo. Nelle giornate della manifestazione, Asmodee collaborerà con Adiacenze, associazione culturale bolognese dedicata alla ricerca e alla sperimentazione nell’arte contemporanea, nell’ambito di CLOSER – Becoming the city, la terza edizione della rassegna dedicata alle relazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dixit sarà uno dei protagonisti del prossimo Play Bologna 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Know the Entire Plot… So I Just Cling to the Future Empress Sullo stesso argomento Leo Ortolani sarà uno dei protagonisti in assoluto del prossimo Comicon di NapoliUn grande ospite è in arrivo all’imminente Comicon di Napoli, dove verranno presentati le sue nuove creazioni, oltre a un riconoscimento speciale... Uno dei membri dei The Jackal sarà ospite nel prossimo numero di TopolinoUn grande ospite che arriva direttamente dal mondo comico dei The Jackal, ci aspetta nel prossimo numero di Topolino. Dixit diventa strumento culturale a Play Bologna 2026In occasione di Play Bologna 2026, Asmodee Italia porta il celebre gioco da tavolo Dixit oltre il tradizionale contesto ludico, trasformandolo in un vero e proprio dispositivo culturale e creativo. L’ ... italiatopgames.it Asmodee porta Dixit a Play Bologna 2026: il gioco diventa strumento culturale per immaginare la città dei sogniAsmodee porta Dixit a Play Bologna 2026: il gioco diventa strumento culturale per immaginare la città dei sogni. playstationbit.com