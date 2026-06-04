Il film “Purché finisca bene” fa parte di un ciclo televisivo e presenta una trama che coinvolge personaggi molto simili tra loro. La produzione include un cast di attori noti e si compone di un certo numero di puntate. È possibile guardarlo in streaming su piattaforme dedicate, che offrono l’intera serie o film collegati alla stessa collana. La durata complessiva e le modalità di visione variano a seconda del servizio scelto.

Diversi come due gocce d’acqua: trama, cast, quante puntate e streaming del film (“Purché finisca bene”). Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica Diversi come due gocce d’acqua, il primo film della sesta edizione della collana “Purché finisca bene” diretto da Luca Lucini, noto per il film “Tre metri sopra al cielo” dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, ma anche delle serie “Made in Italy” e “Comedians”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gaetano, giovane rampollo della nobile famiglia Heglen, sta per salutare l’adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, dal canto suo, non riesce a opporsi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Diversi come due gocce d’acqua: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”

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