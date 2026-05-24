Stasera, alle 21:30 su Rai 1, va in onda “Cercasi tata disperatamente”, film diretto da Laura Chiossone, parte della serie “Purché finisca bene”. La pellicola racconta la storia di una donna che cerca una tata per il suo bambino. La trama si concentra sulle difficoltà e le complicazioni che insorgono durante la ricerca. Il cast include attori noti del panorama italiano. La trasmissione è prevista in prima visione sulla rete pubblica.

Cercasi tata disperatamente: trama, cast e streaming del film. Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Cercasi tata disperatamente, film della collana “Purché finisca bene”, diretto da Laura Chiossone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Marta Sironi, una trentacinquenne con un sogno ostinato: diventare una comica. Dopo aver fallito all’ennesimo concorso di stand-up, si ritrova senza lavoro e senza casa. Sarà la sua migliore amica Fabiana a ospitarla, ma a condizione che dia una svolta alla sua vita in soli tre giorni. Marta, però, non solo viene ripescata al concorso, ma trova anche un tetto, trasformandosi in “Frau Klara”, una tata tedesca severa e altamente qualificata. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cercasi tata disperatamente: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”

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