Cercasi tata disperatamente stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene | trama e cast
Una commedia romantica con tanto di equivoci, seconde occasioni e piccole rivoluzioni personali arriva in prima serata su Rai 1 con "Cercasi tata disperatamente", nuovo appuntamento della collection "Purché finisca bene". Ironia, momenti teneri e dinamiche familiari complicate, per il film. 🔗 Leggi su Today.it
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