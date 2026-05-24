Una commedia romantica con tanto di equivoci, seconde occasioni e piccole rivoluzioni personali arriva in prima serata su Rai 1 con "Cercasi tata disperatamente", nuovo appuntamento della collection "Purché finisca bene". Ironia, momenti teneri e dinamiche familiari complicate, per il film. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Qualcosa di Lilla, il film stasera in tv: trama e cast

Leggi anche: Lapponia I love iù, il film stasera in tv: trama e cast

Temi più discussi: Cercasi tata disperatamente, il film tv di Purchè finisca bene, stasera in tv; Cercasi tata disperatamente, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Cercasi Tata Disperatamente: anticipazioni e quando và in onda la mini serie Rai!; Purché finisca bene torna su Rai 1: titoli e trama dei nuovi film della fiction più rassicurante della tv.

Cercasi tata disperatamente, il film tv di Purchè finisca bene, stasera in tvTorna il ciclo Purchè Finisca Bene con il film tv Cercasi tata disperatamente in onda stasera in tv con Giorgio Pasotti ... dituttounpop.it

Purché finisca bene torna su Rai 1: trama e anticipazioni di Cercasi tata disperatamenteTrama, cast e anticipazioni del nuovo film tv Rai di Purché finisca bene, con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti, in onda domenica 24 maggio ... bestmovie.it