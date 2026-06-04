Diversi come due gocce d' acqua | stasera in TV su Rai 1 il film con Alessio Lapice e Chiara Celotto

Appartiene alla collection Puche finisca bene questa commedia ambientata a Napoli che vede Alessio Lapice e Chiara Celotto calarsi nei panni di Gaetano e Sharon, due giovani diversissimi eppure con molto in comune Stasera su Rai 1 in prima serata, dopo Affari Tuoi, appuntamento con Diversi come due gocce d'acqua, la commedia diretta da Luca Lucini con Alessio Lapice e Chiara Celotto. Il film, in onda per la prima volta nel 2022, appartiene al ciclo "Purchè finisca bene", visibile interamente in streaming su RaiPlay. La trama completa di Diversi come due gocce d'acqua Costretto da una famiglia che ha già deciso il suo futuro, Gaetano è un giovane appartenente all'aristocrazia napoletana che si prepara a lasciare la sua città per trasferirsi a Francoforte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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