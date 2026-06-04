Disturbo Esplosivo Intermittente | revisione clinica tra neurobiologia psicopatologia e implicazioni terapeutiche

Notizia in breve

Il Disturbo Esplosivo Intermittente (DEI), inserito nel DSM-5 con il codice 312, viene rivisto in una analisi che collega aspetti di neurobiologia e psicopatologia. La condizione si manifesta con esplosioni di rabbia improvvise e ripetute, senza motivi apparenti. La revisione clinica esamina le caratteristiche di questo disturbo e le possibili implicazioni per le strategie terapeutiche, focalizzandosi sulle componenti neurologiche e comportamentali coinvolte.