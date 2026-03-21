Strutturazione visiva e autoregolazione negli studenti con disturbo dello spettro autistico | implicazioni pedagogiche dell’agenda visiva nei contesti scolastici inclusivi

Uno studio analizza come l’uso dell’agenda visiva possa aiutare gli studenti con disturbo dello spettro autistico a migliorare la strutturazione visiva e l’autoregolazione nelle scuole inclusive. La ricerca si concentra sulle implicazioni pedagogiche di questa metodologia, che mira a supportare la gestione delle attività quotidiane e le capacità di organizzazione degli studenti con autismo. La ricerca è stata inviata da Miriana Laudani.

Inviato da Miriana Laudani - In letteratura il disturbo dello spettro autistico è frequentemente associato a difficoltà nella gestione delle informazioni temporali e nell’organizzazione delle attività quotidiane. Le persone autistiche possono manifestare fragilità nei processi di pianificazione, flessibilità cognitiva e autoregolazione, dimensioni riconducibili alle cosiddette funzioni esecutive (Hill, 2004). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati L’agenda visiva come strumento operativo nei contesti educativi inclusiviNel panorama della didattica inclusiva contemporanea, l’utilizzo di strumenti visivi rappresenta una delle strategie più efficaci per sostenere i... Sanità, inaugurata la stanza sensoriale per i bambini con disturbo dello spettro autisticoLa realizzazione della stanza sensoriale è stata possibile grazie al supporto del Rotaract club Ferrara che ha stanziato circa 4400 euro.