È stata avviata una discussione sull’etica clinica relativa al trattamento del disturbo da dismorfismo corporeo. La condizione, classificata nel DSM-5-TR come parte dello spettro ossessivo-compulsivo, viene analizzata come una delle questioni più complesse per la bioetica. La discussione si concentra sulle implicazioni etiche di approcci terapeutici e sul rispetto dei diritti dei pazienti affetti.

?La dismorfofobia, inquadrata nel DSM-5-TR all’interno dello spettro ossessivo-compulsivo, rappresenta oggi una delle sfide più complesse per la bioetica clinica. Di fronte a questo disturbo, il professionista è chiamato a dirimere un delicato conflitto tra il principio di autodeterminazione del paziente e il dovere deontologico di beneficenza e non-maleficenza, che impone l’astensione da trattamenti potenzialmente iatrogeni o privi di reale fondamento terapeutico.?Comprendere il Disturbo da Dismorfismo Corporeo: l’alterazione dell’immagine di sé.?Per comprendere la complessità di questa condizione, dobbiamo definire con chiarezza cosa sia il Disturbo da Dismorfismo Corporeo (BDD). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - ?L’Etica Clinica nel Trattamento del Disturbo da Dismorfismo Corporeo (BDD)

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