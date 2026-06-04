Dissesto idrogeologico e finanziario Ferrara | I cittadini meritano verità e risposte

Il sindaco di Chieti ha parlato di due problemi che hanno coinvolto la città negli ultimi anni: il dissesto idrogeologico nel quartiere Santa Maria e il dissesto finanziario del Comune. Ha sottolineato che i cittadini meritano verità e risposte concrete. Ha anche richiesto che il dibattito politico si concentri sui fatti, evitando polemiche sterili. Nessuna decisione o soluzione è stata annunciata durante l’intervento.

Il sindaco di Chieti Diego Ferrara interviene sui due temi che negli ultimi anni hanno segnato la vita della città, il dissesto idrogeologico che ha colpito il quartiere Santa Maria e il dissesto economico-finanziario del Comune, chiedendo che il confronto politico si basi sui fatti e sulle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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