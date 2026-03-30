Il consigliere regionale del PD ha commentato la situazione della sanità in Puglia, portando di nuovo alla ribalta il ruolo delle Sanità Service. Le sue dichiarazioni hanno acceso un dibattito pubblico sulla qualità e sulla gestione dei servizi sanitari nella regione, richiedendo chiarimenti e risposte concrete per i cittadini.

Non possiamo più permetterci di nascondere la polvere sotto il tappeto. È ora di sollevarlo e pulire davvero. Le recenti dichiarazioni del consigliere regionale del PD, Cosimo Borraccino, hanno riportato al centro del dibattito pubblico la questione della sanità pugliese e, in particolare, il ruolo delle Sanità Service. Le sue parole, diffuse attraverso un post pubblico, dipingono un quadro rassicurante, quasi idilliaco, che però contrasta apertamente con ciò che ogni giorno vivono cittadini, operatori sanitari e gli stessi lavoratori delle società in house. È proprio da quelle affermazioni — e dalle evidenti contraddizioni che contengono — che nasce la necessità di fare chiarezza, di riportare la discussione sul terreno della realtà e non della propaganda, e di spiegare ai pugliesi ciò che troppo spesso viene taciuto o minimizzato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Sanità in Puglia: "I cittadini meritano risposte, non favole"

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