A Sassoferrato, tre vicini sono coinvolti in una serie di episodi violenti e minacce reciproche. Sono stati segnalati scontri fisici, tra cui lanci di teglie da forno, e minacce di morte tra le parti. Le autorità hanno intervenuto e hanno emesso provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti e tre. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma la situazione ha portato a un intervento ufficiale per fermare i dispetti e i comportamenti aggressivi.

SASSOFERRATO Una convivenza difficile tra minacce di morte, colpi proibiti e pure il lancio di una teglia da forno. Una guerra dei Roses (extra-coniugale in questo caso) quella scoppiata tra vicini di casa nel corso dell’estate del 2021, nelle campagne di Sassoferrato. Da una parte, madre e figlia; dall’altra un 46enne. Tutti finiti a processo per lesioni personali (e contemporaneamente parti civili) e condannati ieri mattina dal giudice Maria Elena Cola: quattro mesi e dieci giorni al 46enne e alla vicina 80enne, tre mesi alla figlia 48enne dell’anziana. Tutti hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena. La ricostruzione L’imputato, insieme alla moglie, viveva affianco all’abitazione delle due donne, assistite dall’avvocato Mauro Diamantini. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Dispetti e botte, a Sassoferrato è guerra fra 3 vicini. Si tirano anche le teglie: tutti puniti

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