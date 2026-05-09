Estorsioni e botte ai vicini Si faceva pagare col terrore Costretti a lasciare le case

In una palazzina di Ancona, si sono verificati episodi di violenza e intimidazioni tra vicini, culminati con minacce su WhatsApp, schiaffi e un'estorsione di 500 euro. Le tensioni tra condomini hanno portato alcuni a lasciare le proprie abitazioni, a causa di comportamenti aggressivi e pressioni. La situazione ha coinvolto diverse persone, creando un clima di paura e insicurezza tra gli abitanti dello stabile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quando la vita in condominio può diventare terrore. E’ successo ad Ancona dove in una palazzina si è arrivati anche agli schiaffi, alle minacce su whatsapp e persino a una estorsione da 500 euro. Un incubo forse finito grazie all’ordine, per il vicino terribile, di lasciare il capoluogo dorico e non farvi rientro fino a nuove indicazioni. Tutto inizia a febbraio, un mese da incubo per due famiglie di Ancona, costrette a scappare dalle loro case per sfuggire a un vicino violento che non riuscivano più a contenere. Per lui, un 40enne, è scattato il divieto di dimora nel Comune di Ancona. Non potrà più tornare in città. La misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estorsioni e botte ai vicini. Si faceva pagare col terrore. Costretti a lasciare le case ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Botte ai familiari, la mamma e i fratelli costretti a chiudersi in una stanza. Arrestato un 19enneBuggiano (Pistoia) – Arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un giovane residente a Buggiano. "Rifiuti, i cittadini costretti a pagare le mancate scelte del centrodestra""Saranno i cittadini e le imprese a dover pagare i 20 milioni di euro di extra costi del Cosmari. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Estorsioni e botte ai vicini. Si faceva pagare col terrore. Costretti a lasciare le case; Estorsioni e minacce di morte per soldi: arrestato 43enne; Mafia, dal traffico di droga ai sequestri e agli omicidi: 18 arresti a Roma, colpo al clan Senese; Botte tra maranza in piazza Salvo D'Acquisto, arriva la polizia e scatta il fuggi fuggi: alcuni ragazzi feriti. Nocera Inferiore, botte ai familiari per denaro: Botte ai familiari per avere denaro: condannatoMaltrattamenti e aggressioni continue alla famiglia, condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Questa la decisione del Gup nei riguardi di un 30enne di Nocera Inferiore, giudicato colpevole ... ilmattino.it Piacenza: botte, estorsioni e rapine a minorenni, misure cautelari per cinque giovaniAgivano in branco, muovendosi nei luoghi di aggregazione giovanile di Piacenza, dove aggredivano ragazzi più piccoli per derubarli. Al termine dell’attività investigativa svolta dai poliziotti della ... poliziadistato.it Come gli smart glasses possono essere usati per stalking ed estorsioni. I malviventi chiedono denaro in cambio della cancellazione di video delle vittime pubblicati sui social. x.com