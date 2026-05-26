Libro sottobraccio piedi nel quartiere Campo teatrale è un luogo vivo | E qui siamo stati accolti con amore

Notizia in breve

Un teatro all’aperto nel quartiere ospita un evento culturale, con persone che si muovono tra le strade portando libri sottobraccio. L’area si presenta come un luogo frequentato e accogliente, dove l’atmosfera è calda e vivace. Durante l’iniziativa, alcuni partecipanti condividono aneddoti di come siano stati accolti con affetto nel quartiere. Un insegnante di economia, ricordato da uno dei presenti, aveva consigliato di camminare con un libro di poesie sotto braccio, per unire cultura e quotidianità.