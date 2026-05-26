Libro sottobraccio piedi nel quartiere Campo teatrale è un luogo vivo | E qui siamo stati accolti con amore
Un teatro all’aperto nel quartiere ospita un evento culturale, con persone che si muovono tra le strade portando libri sottobraccio. L’area si presenta come un luogo frequentato e accogliente, dove l’atmosfera è calda e vivace. Durante l’iniziativa, alcuni partecipanti condividono aneddoti di come siano stati accolti con affetto nel quartiere. Un insegnante di economia, ricordato da uno dei presenti, aveva consigliato di camminare con un libro di poesie sotto braccio, per unire cultura e quotidianità.
I piedi nel borgo. La testa nel mondo. "Me lo diceva un mio professore in Bocconi, intelligenza rara, ci consigliava di aggirarci con un libro di poesie sotto il braccio. Mi è sempre piaciuto come concetto. E continuo a sentire molto forte la necessità di proteggere le nostre radici, i piedi piantati nel quartiere. Senza però dimenticare che la realtà è complessa ed è legittima l’ambizione di parlare ad un orizzonte più ampio". Così Donato Nubile, direttore artistico di Campo Teatrale. Ovvero: il palcoscenico di via Casoretto. Da oltre quindici anni un punto di riferimento culturale (e sociale) per la comunità, il territorio. Una piccolagrande realtà dove la scuola di recitazione, gli eventi, i percorsi formativi si affiancano alla stagione ufficiale e all’attività produttiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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