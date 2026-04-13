Questa mattina, un messaggio ricevuto da Trevisani annuncia che Allegri sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale. Le notizie recenti confermano le voci riguardo alla possibile nomina del tecnico toscano nel ruolo di allenatore della selezione nazionale. Le fonti riferiscono di aggiornamenti e sviluppi in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali o comunicazioni da parte degli organi competenti.

Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri. Dopo le voci che lo accostavano al Real Madrid, l'addio di Gennaro Gattuso dalla panchina della Nazionale ha acceso anche i radar azzurri sul tecnico rossonero. In conferenza stampa, l'allenatore toscano ha ribadito come la sua priorità in questo momento sia il Milan, ma la sua permanenza, in questo momento, non è più così scontata. Secondo quanto riportato da Riccardo Trevisani, l'allenatore toscano sarebbe a un passo dal diventare il nuovo CT della Nazionale. Nel suo intervento ai microfoni di 'Radio Manà Manà', il giornalista ha rivelato un'indiscrezione secondo cui il prossimo board dell'Italia dovrebbe essere composto da Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani rivela: “Stamattina mi è arrivato un messaggio che dice: Allegri nuovo CT della Nazionale”

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