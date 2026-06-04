Disneyland Paris le esperienze più esclusive

All’interno di Disneyland Paris, sono disponibili suite dedicate ai supereroi Marvel e colazioni con le Principesse Disney, entrambe con vista sul lago di Adventure Bay. Le suite offrono ambienti ispirati ai personaggi Marvel, mentre le colazioni prevedono incontri con le Principesse Disney in location affacciate sull’acqua. Queste esperienze rappresentano le opzioni più esclusive offerte dal parco, pensate per un pubblico alla ricerca di servizi premium e momenti unici.

Dalle suite ispirate ai supereroi Marvel alle colazioni con le Principesse Disney affacciate sul lago di Adventure Bay, Disneyland Paris continua a trasformarsi in una destinazione sempre più premium e immersiva. Oltre alle attrazioni dei parchi, il resort francese punta oggi su hotel di lusso, ristoranti scenografici e buffet gourmet capaci di diventare vere esperienze da vivere. Tra ambientazioni da Mille e una Notte, banchetti reali e atmosfere newyorkesi dedicate agli Avengers, il confine tra parco a tema e vacanza esclusiva si fa sempre più sottile. Un nuovo modo di vivere la magia Disney, pensato non soltanto per le famiglie ma anche per adulti, appassionati di design e fan dell’universo cinematografico Disney. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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