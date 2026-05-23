Luca Argentero in gita a Disneyland Paris con Cristina Marino e i figli | Che figata | Le foto

Da torinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Che figata!" Luca Argentero commenta così le bellissime emozioni che ha vissuto a Disneyland Paris, insieme alla moglie Cristina Marino, ai figli e alla sorella Francesca nel regno della magia Disney in Europa.Il compleanno di Nina Speranza e la magia DisneyBiancaneve, Cenerentola e la Bella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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