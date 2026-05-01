Disneyland Paris siamo stati dietro le quinte di Frozen tra robot umanoidi e intelligenza artificiale

Abbiamo visitato i retroscena di Disneyland Paris, dove vengono sviluppate le attrazioni ispirate a Frozen. Tra robot umanoidi e sistemi di intelligenza artificiale, si osserva come le tecnologie avanzate siano integrate nelle scenografie e nei personaggi. Durante il tour, si è potuto notare l’utilizzo di robot per interagire con i visitatori e l’implementazione di software complessi per la gestione delle performance. La parte dietro le quinte rivela un mondo di innovazione tecnologica applicata all’intrattenimento.

«Let it go, let it go!». Sarà impossibile non cantare a squarciagola il ritornello della canzone premio Oscar che è diventata l’emblema di Elsa, la regina delle nevi del cartoon Frozen, quando si viene lanciati all’indietro a bordo della barchetta che trasporta i visitatori nella pancia della nuovissima attrazione World of Frozen inaugurata lo scorso 29 marzo a Disneyland Paris. Panorama non solo l’ha provata, ma è andato a vedere come funziona la tecnologia che rende possibile l’impossibile: quella che muove gli “animatronics”, i pupazzi elettronici che, nel parco a tema, danno corpo e vita ai personaggi visti sul grande schermo. Una volta...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Disneyland Paris, siamo stati dietro le quinte di Frozen, tra robot umanoidi e intelligenza artificiale Notizie correlate A Disneyland Paris apre "World of Frozen"Disneyland Paris si amplia grazie all’apertura di “World of Frozen“, una nuova area del parco divertimenti parigino, fiore all’occhiello di un... Disneyland Paris: 2 miliardi per il nuovo regno di FrozenIl 29 marzo Disneyland Paris ha dato il via a una nuova era per il suo parco divertimenti con l’inaugurazione della Disney Adventure World, un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Francesco Gabbani promette da Disneyland Paris: Presto una canzone estiva; Grandi eventi e uscite imperdibili: cosa c'è a Parigi ad aprile!; Giovani danzatori dell'Alessandrino conquistano il pubblico del teatro Videopolis a Disneyland Paris; Dove andare il 2 giugno con i bambini: 10 idee in Italia e Europa. Disneyland Paris, siamo stati dietro le quinte di Frozen, tra robot umanoidi e intelligenza artificialeViaggio alla scoperta del «ghiaccio eterno» nel nuovo regno di Frozen a Disneyland Paris, alla scoperta degli animatronics, i robot dalle movenze e dai volti così umani che ti fanno sentire protagon ... panorama.it Disneyland Paris, un sogno a cinque stelle: il 25 gennaio 2024 riaprirà il Disneyland HotelIl lusso che incontra il sogno e diventa magia: c’è sempre stato un luogo a Disneyland Paris, appena prima di immergersi nell’atmosfera senza tempo di Main Street, dove sentirsi principi e principesse ... ilmessaggero.it Ultima chiamata per Disneyland Paris di Gruppo. 13/15 giugno p.v. Nessuno spoiler: per avere tutti gli ultimi dettagli sul viaggio contattaci in DM o passa direttamente in agenzia. Unisci a Noi per vivere la magia. Con te, ovunque, per il mondo . #dis - facebook.com facebook