Discoteca in riva al mare all’ora della colazione a Rimini | caffè brioche e musica in spiaggia per iniziare la giornata
Una discoteca in riva al mare ha aperto alle prime ore del mattino sulla spiaggia di Rimini, offrendo caffè, brioche e musica. L’evento ha coinvolto i presenti durante la colazione, con musica dal vivo e ambientazioni dedicate. Si tratta del primo ‘soft club’ in zona, pensato per un pubblico che vuole vivere la spiaggia anche di giorno. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, creando un’atmosfera informale e conviviale sulla battigia.
Rimini, 4 giugno 2026 – Chi dice che la musica in spiaggia debba per forza aspettare il tramonto? La Riviera, da sempre regina della movida, si conferma ancora una volta pioniera di stili e lancia Discornetto, il primo ‘soft club’ in riva al mare. Domenica, dalle 9 alle 13, la spiaggia del Tortuga Beach di Rimini ospiterà il debutto di questo format – inedito – che cavalca l’onda del soft clubbing, l’ultima tendenza dei giovani e non solo: svegliarsi presto la domenica per andare a ballare, con un cornetto in mano e il sole già alto. Un fenomeno partito da New York. Il soft clubbing, fenomeno partito da New York, cresciuto in capitali europee come Londra, Berlino e Amsterdam e approdato di recente anche in Italia, ambisce così a riscrivere le regole della vita notturna, trasformando la mattina nel nuovo tempio del divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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