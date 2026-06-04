Discoteca in riva al mare all’ora della colazione a Rimini | caffè brioche e musica in spiaggia per iniziare la giornata

Notizia in breve

Una discoteca in riva al mare ha aperto alle prime ore del mattino sulla spiaggia di Rimini, offrendo caffè, brioche e musica. L’evento ha coinvolto i presenti durante la colazione, con musica dal vivo e ambientazioni dedicate. Si tratta del primo ‘soft club’ in zona, pensato per un pubblico che vuole vivere la spiaggia anche di giorno. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, creando un’atmosfera informale e conviviale sulla battigia.