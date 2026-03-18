Turismo Rimini guarda al futuro | Dai voli alla spiaggia ora si cambia

Rimini si prepara a cambiare volto nel settore turistico, con l’obiettivo di superare i risultati raggiunti nel 2025, quando ha registrato un record di presenze che hanno riportato i numeri ai livelli pre-Covid. La città annuncia una svolta che coinvolge sia i voli che l’offerta balneare, puntando a rinnovare l’approccio e a sviluppare nuove strategie per il futuro.

"Siamo alla vigilia di una rivoluzione del modello turistico". Il record di presenze turistiche nel 2025 per Rimini, tornate sui livelli pre Covid, non basta. Lo ha detto chiaramente ieri sera il sindaco Jamil Sadegholvaad in apertura del consiglio comunale tematico sul turismo. "Rimini, insieme all’Italia, ha davanti quattro anni che saranno ancor più decisivi dei venti trascorsi. Avremo 48 mesi al termine dei quali uscirà una nuova forma di turismo nazionale e locale con il quale poi si dovranno fare i conti almeno per i 15 anni successivi". In primavera andranno a concretizzarsi alcuni dei punti su cui giocarsi il futuro. "Siamo alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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