Non riescono a tornare a riva | salvati due giovani sulla spiaggia a Torre di Mare

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani provenienti dalla provincia di Napoli sono stati salvati questa mattina sulla spiaggia di Torre di Mare, a Capaccio Paestum, dopo aver rischiato di annegare. I soccorritori sono intervenuti prontamente, riuscendo a trarli in salvo mentre cercavano di tornare a riva. Non ci sono state segnalazioni di feriti o conseguenze gravi. La spiaggia era affollata al momento dell’incidente, che ha causato momenti di tensione tra i bagnanti.

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Tensione in spiaggia, questa mattina, a Capaccio Paestum: due giovani provenienti dal napoletano hanno rischiato di annegare ma sono stati tratti in salvo, in località Torre di Mare. Ad accorgersi del pericolo e ad intervenire, David Bamonte, bagnino in servizio presso il Lido Vingi79, struttura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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