Non riescono a tornare a riva | salvati due giovani sulla spiaggia a Torre di Mare

Notizia in breve

Due giovani provenienti dalla provincia di Napoli sono stati salvati questa mattina sulla spiaggia di Torre di Mare, a Capaccio Paestum, dopo aver rischiato di annegare. I soccorritori sono intervenuti prontamente, riuscendo a trarli in salvo mentre cercavano di tornare a riva. Non ci sono state segnalazioni di feriti o conseguenze gravi. La spiaggia era affollata al momento dell’incidente, che ha causato momenti di tensione tra i bagnanti.