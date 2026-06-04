Una discoteca abusiva ha ospitato circa 700 persone nelle cave di tufo di Roma senza alcuna autorizzazione. Le serate, promosse sui social con campagne pubblicitarie e prevendite online, si sono svolte in location diverse della città, spostandosi di volta in volta. La gestione dell’evento ha utilizzato un format itinerante, senza rispettare le normative di sicurezza e senza autorizzazioni ufficiali. La polizia ha sequestrato l’area e sanzionato gli organizzatori.

Serate danzanti pubblicizzate sui social network con campagne promozionali, prevendite online e format "itineranti" capaci di spostarsi, di volta in volta, in location differenti della Capitale. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Roma che, nelle ultime ore, ha sequestrato un'area adibita abusivamente a locale da ballo, ricavata all'interno di antiche cave di tufo di epoca romana, lungo i "laghetti di Tor Cervara". L'intervento degli agenti della Divisione Amministrativa della Questura è scattato nel corso di una delle tre serate programmate dagli organizzatori. Al momento del controllo, all'interno dell'area erano presenti circa 700... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Discoteca abusiva nelle cave di tufo romane: 700 persone dentro, nessuna autorizzazione

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