Sequestrata discoteca abusiva mascherata da associazione culturale all'Eur | dentro 400 persone su 120 consentite

Nella zona Eur di Roma, le forze dell’ordine hanno sequestrato una discoteca che funzionava senza autorizzazioni ufficiali. All’interno si trovavano circa 400 persone, mentre la capienza massima consentita era di 120. La struttura si presentava come un’associazione culturale, ma in realtà ospitava eventi con un sovraffollamento del 300%. La polizia locale ha messo i sigilli alla struttura per violazioni alle norme di sicurezza e di pubblico spettacolo.

Continuava ad ospitare persone con un sovraffollamento del 300%: polizia locale sequestra una discoteca abusiva a Roma mascherata da associazione culturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Nota discoteca sequestrata, all'interno più del doppio delle persone consentite Roma, sequestrata discoteca abusiva all’Eur: sovraffollamento oltre il 300%Roma, 8 aprile 2026 – Nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi, nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Locale di Roma... Discoteca abusiva al posto del bar, all’interno centinaia di ragazzi, un dj, niente vie di fuga e un deposito di bombole: sequestrataMIRANO (VENEZIA) - La Procura della Repubblica di Venezia ha emesso un decreto di sequestro per la discoteca abusiva che la polizia locale dell'Unione Miranese ha accertato dopo un ... ilgazzettino.it Discoteca abusiva e uscite d'emergenza ostruite: sequestrato locale a San LorenzoE ancora: gli agenti hanno potuto constatare che una delle uscite di emergenza del locale era inutilizzabile per un avvallamento del terreno che impediva l'apertura della porta. Un'altra era ... romatoday.it